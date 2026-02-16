Emulatore nintendo switch risolve un grosso problema per gli appassionati di mod

Un nuovo emulatore per Nintendo Switch ha risolto un problema importante per gli appassionati di mod. La versione Eden v0.2.0-rc1, appena rilasciata, permette di gestire meglio i contenuti e di migliorare le prestazioni. Gli utenti ora possono caricare più facilmente le modifiche e giocare senza rallentamenti, grazie a questa release.

aggiornamento eden v0.2.0-rc1 introduce nuove possibilità per la gestione dei contenuti e le prestazioni. si focalizza sull'esecuzione di aggiornamenti, dlc e mod senza doverli installare su nand, evitando duplicazioni e risparmiando spazio su tutte le piattaforme supportate. integra inoltre uno strumento per l'importazione rapida di contenuti provenienti da una cartella o da file zip, insieme a istruzioni pratiche per l'uso di contenuti esterni, controlli di velocità di gioco e miglioramenti grafici mirati ai dispositivi con gpu Mali. eden v0.2.0-rc1: riproduzione di aggiornamenti, dlc e mod senza installazione su nand.