emorragia cerebrale insufficienza di polmoni reni e fegato appese a un filo le speranze per il bambino trapiantato

Roma, 16 febbraio 2026 – Una emorragia cerebrale, che presenta elevato rischio di aggravamento con l'anticoagulazione dell'intervento chirurgico, un ’infezione attiva non controllata da pseudomonas, “che costituisce controindicazione assoluta a trapianto” per l'elevatissimo rischio di mortalità post-operatoria “in regime di immunosoppressione intensiva”, infine una “insufficienza multiorgano avanzata” che coinvolge polmoni, reni e fegato. È impietosa e non lascia spazio al dubbio la consulenza specialistica dell'ospedale Bambin Gesù, interpellato per un secondo parere sul possibile ritrapianto del piccolo paziente napoletano e resa nota ieri a Domenica In dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il bambino con il cuore bruciato, causato da un incidente domestico, ha subito danni irreversibili a reni e polmoni, secondo il report dei medici.

Il professor Luciano De Carlis, direttore del Centro trapianti dell’ospedale Niguarda di Milano, ha annunciato che il bambino di Napoli non può sottoporsi a un nuovo intervento dopo 50 giorni di utilizzo di macchinari che supportano fegato, reni e polmoni.

