Emorragia cerebrale insufficienza di polmoni reni e fegato Appese a un filo le speranze per il bambino trapiantato
Roma, 16 febbraio 2026 – Una emorragia cerebrale, che presenta elevato rischio di aggravamento con l'anticoagulazione dell'intervento chirurgico, un ’infezione attiva non controllata da pseudomonas, “che costituisce controindicazione assoluta a trapianto” per l'elevatissimo rischio di mortalità post-operatoria “in regime di immunosoppressione intensiva”, infine una “insufficienza multiorgano avanzata” che coinvolge polmoni, reni e fegato. È impietosa e non lascia spazio al dubbio la consulenza specialistica dell'ospedale Bambin Gesù, interpellato per un secondo parere sul possibile ritrapianto del piccolo paziente napoletano e resa nota ieri a Domenica In dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bambino col cuore bruciato, il report dei super esperti spegne le speranze: reni e polmoni ormai compromessi
"Difficile un nuovo intervento: dopo 50 giorni di macchinari fegato, reni e polmoni ai limiti"
