Emergenza sicurezza di via Calenda e strade limitrofe | l' appello del consigliere regionale Celano

Il consigliere regionale Roberto Celano ha denunciato una situazione di grave insicurezza a via Calenda e nelle strade vicine, causata da diversi giorni di crescente insoddisfazione tra i residenti. Le vie interessate sono state teatro di episodi di vandalismo e piccoli furti, che aumentano la preoccupazione tra chi vive in quell’area. Celano ha sottolineato come il quartiere, già penalizzato dalla mancanza di servizi fondamentali, ora si trovi anche a dover affrontare problemi di sicurezza sempre più evidenti.

Punta i riflettori sulla "situazione di estremo disagio che da giorni stanno subendo i residenti del zona di via Salvatore Calenda e circondario, quartiere già notevolmente penalizzato dalla grave carenza di servizi essenziali", il consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Celano. Come è noto, dal 3 febbraio, non è possibile accedere a via Salvatore Calenda con qualunque veicolo proveniente dal centro cittadino, a causa di una voragine creatasi in corrispondenza del civico 6 (ovvero dopo l'Istituto Alberghiero e prima della scuola elementare "Buonocore") in virtù del collassamento del sottostante massetto di sostegno al collettore fognario.