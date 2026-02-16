Emergenza lungo l' A15 sversamento di metano da un camion | vigili del fuoco al lavoro

Un camion ha sversato metano sull’A15 Parma-La Spezia, causando un’emergenza lungo la carreggiata in direzione sud. Le autorità sono intervenute immediatamente per gestire la fuoriuscita e mettere in sicurezza la zona, che si è riempita di vapori gassosi. I vigili del fuoco stanno lavorando per contenere la perdita e garantire la sicurezza di chi passa di lì. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore, creando disagi ai viaggiatori.

Emergenza lungo l'autostrada A15 Parma-La Spezia, lungo la corsia in direzione sud. Poco dopo le ore 14.30 un camion, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a perdere metano. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Parma, oltre alla polizia stradale. Gli operatori del 115 stanno operando per garantire la sicurezza e riportate la situazione alla normalità. Le cause dello sversamento di metano sono in corso di accertamento.