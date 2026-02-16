ema ritira levamisolo i rischi del farmaco per la sostanza bianca del cervello anche dopo una singola dose

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha deciso di ritirare dal mercato tutti i farmaci contenenti levamisolo dopo aver scoperto che anche una sola assunzione può danneggiare le cellule della sostanza bianca del cervello. La decisione deriva dai rischi di effetti collaterali che possono compromettere le funzioni cerebrali, come evidenziato dai recenti studi. In alcuni casi, sono stati segnalati disturbi neurologici anche dopo un uso occasionale del farmaco. La misura interessa numerosi prodotti comunemente usati in ambito veterinario e farmaceutico, che ora devono essere rimossi dalle farmacie e dalle farmacie online.

Il Comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea per i medicinali ha disposto la revoca dell'autorizzazione per tutti i farmaci a base di levamisolo, usati contro le infezioni da vermi. La decisione determina il ritiro dal mercato dopo una revisione condotta a livello europeo. Lo studio ha confermato il legame tra il principio attivo e la leucoencefalopatia, una patologia neurologica rara che colpisce la sostanza bianca del cervello. Come riporta Adnkronos, l'Ema ha sottolineato che i sintomi della leucoencefalopatia possono manifestarsi anche dopo una singola dose del farmaco.

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha deciso di ritirare dal mercato dell’Unione europea tutti i farmaci che contengono levamisolo, un principio attivo usato per combattere le infezioni da vermi parassiti.

L'Agenzia europea del farmaco ha deciso di ritirare dal mercato i farmaci con levamisolo dopo aver scoperto rischi per il cervello.

