Ema ritira dal mercato dell’Ue i farmaci contenenti levamisolo quali sono i rischi

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha deciso di ritirare dal mercato dell’Unione europea tutti i farmaci che contengono levamisolo, un principio attivo usato per combattere le infezioni da vermi parassiti. La decisione arriva dopo aver riscontrato possibili rischi per la salute dei pazienti, legati all’uso di questi medicinali. In particolare, sono stati segnalati effetti indesiderati gravi e preoccupazioni sulla sicurezza. La misura riguarda diversi prodotti distribuiti in vari Paesi europei, che saranno progressivamente rimossi dagli scaffali delle farmacie.

(Adnkronos) – Il Comitato per la sicurezza (Prac) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato il ritiro dal mercato Ue dei medicinali contenenti levamisolo, principio attivo utilizzato per il trattamento delle infezioni da vermi parassiti. Il parere del Prac arriva dopo una revisione della sicurezza del farmaco a livello dell'Unione europea.