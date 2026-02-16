Elisabetta Gualmini lascia i dem ed entra in Azione

Elisabetta Gualmini ha deciso di lasciare il Partito Democratico e unirsi ad Azione, motivata dalla volontà di sostenere un approccio più pragmatico alla politica. La sua scelta nasce dalla convinzione che il riformismo possa portare a un cambiamento concreto, come dimostra anche il suo coinvolgimento in diverse iniziative legislative recenti. La sua decisione arriva in un momento di passaggio nel panorama politico italiano, segnato da continui spostamenti tra i partiti.

La Svolta di Gualmini: Dal Pd ad Azione, un Ritorno al Riformismo. L’eurodeputata Elisabetta Gualmini ha ufficialmente lasciato il Partito Democratico per aderire ad Azione, il partito guidato da Carlo Calenda. La decisione, maturata a seguito di un cambiamento percepito all’interno del Pd con l’ascesa di Elly Schlein, segna un nuovo spostamento nel panorama politico italiano e riapre il dibattito sul futuro del centrosinistra. Un Disaccordo Ideologico: Le Ragioni della Scelta. La scelta di Elisabetta Gualmini non è stata improvvisa. Da tempo, l’eurodeputata aveva espresso disaccordo con le nuove direzioni strategiche del Partito Democratico, in particolare con la linea politica portata avanti da Elly Schlein.🔗 Leggi su Ameve.eu

