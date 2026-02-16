Elisabetta Cocciaretto si cancella dal WTA di Dubai dopo essersi qualificata

Elisabetta Cocciaretto si ritira dal WTA di Dubai dopo aver conquistato la qualificazione, a causa di un infortunio muscolare che si è aggravato durante il viaggio. La giocatrice italiana aveva raggiunto gli Emirati dopo aver disputato e vinto le qualificazioni a Doha, ma un dolore persistente al polpaccio ha reso impossibile il suo debutto nel main draw. La sua assenza rappresenta una sorpresa per gli appassionati, considerando il suo buon momento di forma.

A volte il tennis regala situazioni inaspettate, e non sempre piacevoli. Elisabetta Cocciaretto, dopo aver viaggiato da Doha a Dubai ed esser passata in un giorno dai quarti di un WTA 1000 alle qualificazioni dell’altro, nonché dopo aver superato dette qualificazioni, deve rinunciare al celebre torneo in scena negli Emirati Arabi Uniti. Il motivo? Un problema alla coscia destra, che pertanto le impedirà di affrontare oggi la britannica Emma Raducanu. Si sarebbe trattato del quarto match sul campo 2, programmato non prima di mezzogiorno in Italia, anche se con un programma che parte alle 8:00 (sempre italiane) definire quello l’orario d’inizio appariva fatto piuttosto arduo da credere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto si cancella dal WTA di Dubai dopo essersi qualificata Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Emma Raducanu, WTA Dubai 16-02-2026 Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il pass per il tabellone principale di Dubai dopo aver salvato tre match point contro Anastasia Zakharova nelle qualificazioni. Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il WTA di Hobart 2026 Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per il WTA 250 di Hobart 2026, uno degli ultimi tornei prima degli Australian Open. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Doha su SuperTennis: Cocciaretto ci prova ma in semifinale va Ostapenko; Cocciaretto agli ottavi al Wta Doha: Gauff battuta 6-4, 6-2; Cocciaretto, l'arte di sapersi rialzare: Il 1000 di Doha, poi la laurea e... un fidanzato; WTA 1000 Dubai, Elisabetta Cocciaretto conquista il tabellone principale. Elisabetta Cocciaretto si cancella dal WTA di Dubai dopo essersi qualificataA volte il tennis regala situazioni inaspettate, e non sempre piacevoli. Elisabetta Cocciaretto, dopo aver viaggiato da Doha a Dubai ed esser passata in un giorno dai quarti di un WTA 1000 alle ... oasport.it Elisabetta Cocciaretto centra la qualificazione a Dubai, sforzo non stop dopo i quarti a DohaSemplicemente, Elisabetta Cocciaretto è impossibile anche solo da fermare, in questi giorni. Neanche il tempo di uscire dall'ambiente dei quarti del WTA ... oasport.it Victoria Mboko, a soli 19 anni, entra tra le prime dieci del mondo dopo la finale a Doha Tutti i movimenti della nuova classifica WTA, tra conferme, sorprese e grandi risalite. Il grande passo in avanti di Elisabetta Cocciaretto. x.com Jasmine sfiderà all’esordio Eala o una qualificata, agli ottavi Noskova o Cirstea e ai quarti Gauff o Ostapenko con grande probabilità. Anche Elisabetta Cocciaretto ha conquistato un posto nel main draw - facebook.com facebook