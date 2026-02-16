Elisa, custode della Via dell’Amore, ha aperto le porte del sentiero dopo mesi di chiusura, portando con sé le chiavi di un percorso amatissimo. Da quando ha riaperto il passaggio tra Manarola e Riomaggiore, ogni mattina si presenta con il sorriso e un mazzo di chiavi, pronta a far entrare i visitatori nel cuore delle Cinque Terre. Un dettaglio importante: porta con sé anche una piccola fotografia di un tramonto sul mare, che le ricorda quanto sia speciale quel tratto di costa.

Manarola (La Spezia), 16 febbraio 2026 – Dalla riapertura del mitico sentiero che unisce Manarola e Riomaggiore è una delle addette al controllo dell’ingresso: colei che apre i cancelli per il paradiso. Elisa Castiglione, dipendente della cooperativa Manario, ha un rapporto speciale con la Via dell’Amore: è il suo ‘ufficio’ all’aria aperta, ma anche monumento alla bellezza che la rende orgogliosa. Ogni giorno, non importa se sia estate o inverno, arriva puntuale alle sue porte, stacca biglietti e scatta alcune foto in quelli che per lei sono i punti più significativi e contribuisce a renderla fruibile a persone in arrivo da ogni latitudine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elisa, la custode della Via dell’Amore. Un ufficio affacciato sul mare: “In mano ho le chiavi del Paradiso”

L’Isola dell’Amore, rinomato paradiso turistico, è in allarme a causa dell’avanzare del mare che minaccia di erodere le sue coste e le strutture costruite durante l’estate.

Il piccolo Sahara italiano si trova in Sardegna, lungo la costa di Piscinas.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.