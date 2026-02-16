Elia Barp entra nella storia dello sci di fondo con il bronzo nella staffetta La mamma | Per il sogno della medaglia ha sacrificato l?adolescenza

Elia Barp ha conquistato il bronzo nella staffetta di sci di fondo, un risultato che lo porta a scrivere una pagina importante nella storia dello sport italiano. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e sacrifici, soprattutto per il giovane atleta, che ha rinunciato a molte occasioni di svago durante l’adolescenza. La madre di Elia ricorda ancora il giorno di Natale, quando si sono salutati per l’ultima volta prima della partenza per le competizioni.

TRICHIANA (BELLUNO) - «L’ultimo abbraccio? L’ho salutato il giorno di Natale, già a Santo Stefano era ripartito. E oggi l’ho visto sul podio». La mamma di Elia Barp, Barbara Pol, non nasconde la felicità «perché anche se c’era la consapevolezza di valere il podio, non vi sono certezze fino alla fine». Da ieri il fondista bellunese fa parte della storia dello sci di fondo. Sulle nevi di Tesero ha messo il suo bel tassello nella staffetta 4x7,5 chilometri, restituendo l’emozione di una medaglia che mancava all’Italia da vent’anni, dopo Torino 2026: allora fu oro, con Valbusa, Di Centa, Piller Cottrer e Zorzi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

