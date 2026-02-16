Elezioni Navarra si smarca | Nessuna proposta dal centrodestra impegni non mi permettono ruoli attivi in politica

Pietro Navarra ha deciso di allontanarsi dalla scena politica dopo aver scoperto che il centrodestra non ha presentato alcuna proposta concreta, mentre i suoi impegni personali gli impediscono di assumere ruoli attivi. La sua scelta arriva in un momento in cui si vociferava di un suo possibile coinvolgimento nella corsa a Palazzo Zanca, ma lui ha preferito chiarire la propria posizione.

Smentisce e prende le distanze Pietro Navarra il cui nome negli ultimi giorni era finito tra i papabili per il centrodestra per la corsa a Palazzo Zanca. Ma l'ex rettore rinvia al mittente le indiscrezioni trapelate tra social e articoli di giornale. Lo fa con una nota stampa che pubblichiamo di seguito. "Negli ultimi tempi, alcuni organi di stampa mi indicano tra i possibili candidati alla carica di Sindaco di Messina, sostenuto della coalizione del centrodestra. Rientrato oggi in città dopo diversi giorni di assenza per motivi familiari, devo dichiarare, tuttavia, di non avere mai ricevuto alcuna proposta ufficiale dalla coalizione.