Elettriche economiche | Hyundai chiede all’UE un quadro normativo stabile per investire e ridurre i costi di produzione

Hyundai ha presentato una richiesta all’Unione Europea per un quadro normativo stabile, perché vuole investire nello sviluppo di auto elettriche a basso costo. La casa automobilistica coreana ha bisogno di regole chiare per ridurre i costi di produzione e rendere le vetture più accessibili ai consumatori. La richiesta arriva in un momento in cui il settore automobilistico europeo si trova davanti a grandi sfide e cambiamenti.

Hyundai punta sulle elettriche economiche, ma chiede regole chiare all'UE. L'industria automobilistica europea è a un bivio. Hyundai, uno dei principali costruttori mondiali, si dichiara favorevole all'introduzione di una nuova categoria di veicoli elettrici più accessibili, la M1E, ma pone una condizione fondamentale: l'Unione Europea deve definire un quadro normativo chiaro e stabile per rendere sostenibili gli investimenti e garantire la competitività del settore. La discussione, a febbraio 2026, è aperta e riguarda il futuro della mobilità nel continente. La sfida dell'accessibilità: nascono le "E-Car".