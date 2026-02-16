Efe Ajagba sfida Oleksandr Usyk dopo il KO su Charles Martin

Efe Ajagba ha deciso di sfidare Oleksandr Usyk dopo aver sconfitto Charles Martin con un brutto knockout. La sua vittoria ha portato il nigeriano in cima alle classifiche dei pesi massimi, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati. Ajagba ha dimostrato di essere tornato in forma, mettendo a segno un colpo potente che ha lasciato senza parole il pubblico presente. Ora si prepara a un confronto che potrebbe cambiare gli equilibri di questa categoria.

Il mondo della boxe nei pesi massimi si muove rapidamente, soprattutto quando un combattente dimostra di avere le qualità necessarie per tornare a competere con i migliori. Dopo aver neutralizzato Charles Martin con un potente colpo, Efe Ajagba ha riaffermato la propria posizione, richiedendo un incontro di alto livello e sfidando direttamente i nomi più importanti della categoria. Questa vittoria rappresenta un passo importante per il pugile nigeriano, che ora mira a confronti con chi detiene le corone dei titoli mondiali. Il pugile si distingue per l'uso efficace del **dritto diretto**, che viene lanciato con precisione e con tutta la forza, colpendo senza esitazioni.