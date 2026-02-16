Ecco perché i tifosi di Roma e Lazio potrebbero tornare a seguire le squadre in trasferta
I tifosi di Roma e Lazio potrebbero tornare a seguire le loro squadre in trasferta perché le autorità hanno deciso di revocare le restrizioni sui trasferimenti. Lo scorso fine settimana, i sostenitori delle due squadre hanno potuto assistere alla partita fuori casa senza limitazioni, partecipando con entusiasmo e portando bandiere e striscioni. Questa decisione nasce dopo mesi di divieti, che avevano impedito ai tifosi di raggiungere gli stadi degli avversari. Durante la partita contro lo Stoccarda, molti tifosi sono arrivati in treno e hanno invaso gli spalti con coreografie e cori, dimostrando quanto siano fondamentali per la pass
Una battaglia che non ha colori. Un messaggio chiaro rivolto alle istituzioni dagli ultras dopo che sono state vietate tutte le trasferte in Italia sino al termine della stagione. A spiegare a RomaToday come si è arrivati alla decisione e cosa possono fare i tifosi di Roma e Lazio per poter tornare a seguire le proprie squadre lontano dalla Capitale l'avvocato Lorenzo Contucci, penalista del Foro Romano esperto in legislazione antiviolenza. Affari in famiglia e interessi immobiliari. Tutte le società di Baglioni, Zero e Venditti Federica Torzullo, ecco cosa non convince ancora della versione di Carlomagno.🔗 Leggi su Romatoday.it
Famiglia nel bosco: i bambini potrebbero tornare a casa oggi, ecco perché
Perché la designazione di Massa come arbitro di Roma-Napoli non piace ai tifosi di entrambe le squadreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tre milioni di utenti per il Fantacalcio, ecco perché la serie A vuole comprarselo; Di Francesco placa le polemiche sul modulo: Ecco perché non ho giocato con due punte; Azionariato popolare, ddl fermo al Senato. Ecco perché e cosa prevede; Napoli, rimpianto Mainoo sul mercato: c'era anche l'accordo gol giocatore! Romano: Ecco perché l'affare è saltato.
Comolli in conferenza: Mi scuso con i tifosi perché stasera non abbiamo potuto giocare a calcioDamien Comolli ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro l'Inter. Ecco le sue parole riprese da Tmw: Voglio scusarmi con i tifosi perché stasera non abbiamo potuto giocare ... tuttojuve.com
Inter, divieto di trasferta ai tifosi in vista. Ma non fino a fine stagione: ecco perchéL’Inter aspetta la decisione delle autorità competenti dopo i fatti di Cremona, il petardo lanciato dal settore ospiti nerazzurro ed esploso. tuttomercatoweb.com
Napoli-Roma 2-2, la reazione dei tifosi al termine della partita. Di Nico Bastone. #ilmattino #napoliroma #seriea #calcio - facebook.com facebook
VIDEO NM - Napoli-Roma, ecco i tifosi all’esterno dello Stadio Maradona x.com