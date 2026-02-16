Durante i Giochi Olimpici, sono stati segnalati 33 casi di emergenza tra atleti e visitatori, a causa di piccoli incidenti durante le competizioni. In totale, i Pronto soccorso olimpici hanno gestito 208 interventi, mentre i policlinici hanno registrato 68 accessi. Tra le principali cause degli interventi ci sono state distorsioni e cadute accidentali, spesso legate alle attività sportive o alle folle presenti negli eventi.

Sono 33 gli accessi registrati ai Pronto soccorso olimpici su un totale di 208 interventi, 68 gli accessi ai policlinici. Fabio Volontè, Venue Medical Coordinator Lombardia fa un primo bilancio a metà dei Giochi invernali. L'assistenza medico sanitaria è così organizzata: in ogni sito di gara - le venue olimpiche in Valtellina (Bormio e Livigno) e le cinque di Milano - si trovano delle medical station allestite in container o in stanze all'interno dei palazzetti, dotate di medici, infermieri, personale di soccorso e tecnico, per garantire l'assistenza agli atleti, alla family e agli spettatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco la sanità olimpica per atleti e pubblico

Questa mattina sono stati annunciati i nomi degli atleti che porteranno la bandiera olimpica all’apertura dei Giochi invernali di Milano e Cortina.

Quando si pensa alle Olimpiadi invernali, spesso si parla delle gare sugli sci o dei grandi eventi sportivi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.