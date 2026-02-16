Ecco il modello israeliano nella difesa aerea integrata

Il modello israeliano di difesa aerea ha fatto notizia dopo che le autorità hanno annunciato un aggiornamento del sistema, puntando a migliorare la capacità di intercettare missili a lunga gittata. La decisione deriva dagli attacchi recenti nella regione, che hanno evidenziato le vulnerabilità delle difese esistenti. Israele ha testato nuove tecnologie di radar e sistemi di lancio, puntando a rafforzare la protezione delle città più esposte. La questione della difesa aerea è tornata sotto i riflettori anche a causa delle tensioni in corso tra Russia e Ucraina e dei recenti scontri a Gaza.

Il tema della difesa aerea e della sua efficienza è tornato di grande attualità con il proseguo delle guerre russo-ucraina e di Gaza. Gli attacchi russi contro città e infrastrutture ucraine, ma anche le risposte missilistiche alle azioni israeliane provenienti da Iran, Libano e Gaza contro il territorio dello Stato ebraico sono stati emblematici di quanta importanza rivesta una capacità di difesa aerea strutturata. Secondo gli studiosi israeliani Sarah Fainberg, Yuval Peleg e Tomer Fadlonsia, in Ucraina che in Israele, il concetto di difesa aerea integrata è meno legato alle prestazioni delle singole piattaforme che lo compongono, rispetto al suo obiettivo di garantire nel tempo e sotto costante minaccia la funzionalità civile e militare delle infrastrutture e, in ultima istanza, la capacità di resistenza di uno Stato.