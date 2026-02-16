Eccellenze umbre | Il menu Libero di San Pietro a Pettine per esaltare i tesori dell' Umbria

Del resto il figlio lo ha chiamato Libero. E non poteva che essere così. Libertà. Libertà di creare, di mettere insieme portate e sapori. Eccellenze del territorio e tradizioni del mondo. Senza schemi preconfezionati. Senza percorsi di degustazione, ma un menu personalizzato da declinare secondo il proprio gusto. Libertà. Alice Caporicci lo ribadisce nella sua cucina e lo traduce in un menu dove non ci sono antipasti, né primi né secondi. Perché? Perché sì. La Cucina di San Pietro a Pettine, aperta dal proprietario Carlo Caporicci nel 2013, declina così la sua proposta. Il menu c’è ovviamente e propone “piatti storici”, “piatti pop” e “piatti d’autore”.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

