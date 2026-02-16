Eccellenza la Messana conquista un punto sul campo della Leonzio

La Messana ha ottenuto un pareggio 1-1 contro la Leonzio, dopo una partita giocata sul campo difficile dello stadio “Angelino Nobile”. La squadra di casa ha segnato il gol del vantaggio, ma la Messana ha risposto con determinazione, portando a casa un punto importante in trasferta. La pioggia intensa e il terreno scivoloso hanno complicato il gioco per entrambe le squadre, rendendo difficile mantenere il pallone stabile.

La partita è terminata con il punteggio di 1 a 1 sul pesante terreno di gioco dello stadio “Angelino Nobile”. La squadra giallorossa ha confermato di possedere una discreta personalità La Messana ha pareggiato (1-1) contro la Leonzio sul pesante terreno di gioco dello stadio “Angelino Nobile” nella seconda trasferta di fila proposta dal campionato di Eccellenza. I bianconeri sbloccano subito il risultato con il colpo di testa di Diallo, lasciato colpevolmente libero in area di rigore su calcio d’angolo. Un duro intervento mette ko Pannitteri, costretto al cambio. La Messana fatica a reagire, mentre la Leonzio gestisce, in qualche modo, la favorevole situazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Eccellenza, blitz della Messana sul campo dell'Atletico Catania 1994 La Messana non va oltre il pareggio sul campo della Nebros La Messana conclude la 19ª giornata di Eccellenza girone B con un pareggio a reti inviolate sul campo della Nebros. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eccellenza B: un giovane talento per la difesa della Messana; Biellese-Varese, battaglia a reti inviolate. Vittorie pesanti tra Eccellenza e Promozione; Siracusa | Eccellenza girone B: il solo Palazzolo conquista i 3 punti; La Sicilia del riciclo frena: il report Legambiente tra l'eccellenza di Messina e il declino delle metropoli. Eccellenza Sicilia – Girone B, 19ª giornata: Modica in fuga, Avola e Messana inseguono. Risultati e classificaLa 19ª giornata del Girone B di Eccellenza siciliana consolida il dominio del Modica Calcio, sempre più capolista solitaria, e accende la lotta alle sue spalle per i posti playoff. Un turno ricco di ... goalsicilia.it Eccellenza, la Messana si arrende sul campo del VittoriaLa squadra giallorossa è stata battuta per 3 a 1 dopo essere passata in vantaggio, a inizio partita, con il gol di Genovese ... today.it WeSport.it. . Eccellenza - Girone B - Giornata 22 Leonzio 1 USD Messana 1966 1 Marcatori: 3' pt Diallo (LE), 35' pt aut. Ippolito (ME) WeSport.it - facebook.com facebook