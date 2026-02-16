Un frutto dolcissimo, ricco di vitamina C, si trova nel cuore di una cucina italiana, proprio sotto gli occhi di tutti. Non si tratta di un’arancia, ma di un frutto che può essere gustato subito, senza bisogno di spremute o preparazioni complicate. Questo alimento, spesso trascurato, può rafforzare il sistema immunitario con una sola fetta. La sua presenza nelle dispense di casa è più comune di quanto si pensi, e rappresenta una sorpresa per chi cerca un modo semplice e naturale per migliorare le difese.

Quando pensiamo alle difese immunitarie, la nostra mente corre subito a una spremuta d’arancia. Eppure, la natura nasconde un segreto più dolce e ancora più potente. La clementina, il piccolo frutto senza semi nato dall’incontro tra mandarino e arancio amaro, è la vera regina degli agrumi per quanto riguarda l’apporto di vitamina C. Con ben 54 mg di acido ascorbico ogni 100 grammi, supera la classica arancia e si conferma lo spuntino ideale per chi cerca una ricarica di energia e salute. Un concentrato di benessere per tutto il corpo Gli agrumi non sono solo alleati contro il raffreddore. Recenti studi evidenziano come questi frutti siano una miniera di fibre solubili, fondamentali per la salute dell’intestino e per tenere a bada il diabete. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - È pieno zeppo di vitamina C: non è l’arancia, ma un frutto dolcissimo (da consumare subito)

I cittadini si chiedono quale frutto scegliere per rafforzare il sistema immunitario.

Da anni si parla dell’importanza della vitamina D, soprattutto in inverno, quando il sole manca per giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.