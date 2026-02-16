È morto Robert Duvall il Tom Hagen de ‘Il Padrino’
Robert Duvall è morto a 95 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli attori più apprezzati di Hollywood. La causa del decesso sembra essere legata a problemi di salute che affrontava da tempo. L’attore, noto anche per le sue interpretazioni in film come “Apocalypse Now” e “Tender Mercies”, ha lasciato un segno forte nel cinema americano.
È morto a 95 anni l’attore Robert Duvall, noto per aver intepretato – tra gli altri – Tom Hagen nella saga de ‘Il Padrino’ di Francis Ford Coppola. Lo riporta Tmz. Ad annunciare il decesso la moglie Luciana con un post su Facebook. “Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob se n’è andato serenamente a casa, circondato da amore e conforto – ha scritto – La sua passione per il suo mestiere era pari solo al suo profondo amore per i personaggi, per un ottimo pasto e per la recitazione. In ognuno dei suoi numerosi ruoli, Bob ha dato tutto ai suoi personaggi e alla verità dello spirito umano che rappresentavano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Morto Robert Duvall, la star de Il Padrino e Apocalypse Now aveva 95 anni
Robert Duvall è morto, l'attore de "Il Padrino" e "Apocalypse Now" aveva 95 anni: a dare l'annuncio la moglie
The Godfather Cast Then and Now – 50+ Years Later
Argomenti discussi: Addio a Robert Duvall, l'avvocato del Padrino; STASERA SU MEDIASET; Vance, passeggiata notturna tra Duomo e Centrale con la moglie: il fuori programma sotto la pioggia; Il film consigliato stasera in TV: Un giorno di ordinaria follia domenica 15 febbraio 2026.
È morto Robert Duvall, icona di Hollywood, l’attore aveva 95 anniRobert Duvall, celebre per ruoli indimenticabili in capolavori del cinema come Il padrino e Apocalypse Now, è morto all’età di 95 anni. La notizia è stata ... ciakmagazine.it
Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americano ... tg24.sky.it
Questa sera su IRIS, IL PADRINO! Un capolavoro immenso. Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, James Caan, le musiche di Nino Rota (il compositore di Fellini), la storia di Mario Puzo e naturalmente la regia di un Francis For - facebook.com facebook