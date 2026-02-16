Robert Duvall è morto a 95 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli attori più apprezzati di Hollywood. La causa del decesso sembra essere legata a problemi di salute che affrontava da tempo. L’attore, noto anche per le sue interpretazioni in film come “Apocalypse Now” e “Tender Mercies”, ha lasciato un segno forte nel cinema americano.

È morto a 95 anni l’attore Robert Duvall, noto per aver intepretato – tra gli altri – Tom Hagen nella saga de ‘Il Padrino’ di Francis Ford Coppola. Lo riporta Tmz. Ad annunciare il decesso la moglie Luciana con un post su Facebook. “Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob se n’è andato serenamente a casa, circondato da amore e conforto – ha scritto – La sua passione per il suo mestiere era pari solo al suo profondo amore per i personaggi, per un ottimo pasto e per la recitazione. In ognuno dei suoi numerosi ruoli, Bob ha dato tutto ai suoi personaggi e alla verità dello spirito umano che rappresentavano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - È morto Robert Duvall, il Tom Hagen de ‘Il Padrino’

