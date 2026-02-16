Graziano Vannini è morto a 86 anni, causando dolore tra gli amici di Bonelle. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale, che ricorda con affetto la sua passione per il podismo e il suo ruolo di figura centrale nello sport di Pistoia. Vannini era conosciuto come

PISTOIA È morto a 86 anni Graziano Vannini, "il giovanotto" per dirla con le parole di Guido Amerini, un punto di riferimento del podismo in particolare e dello sport pistoiese in generale. Vannini era noto e stimato in città, in special modo a Bonelle, frazione alle porte di Pistoia. Appassionato sportivo, è stato ed era uno degli animatori del quartiere Bonelle 80. Già presidente della Circoscrizione 3 Bonelle Bottegone, dirigente della Polisportiva Bonelle e del Circolo Arci Bonelle, ha svolto un ruolo importante nella Cna pensionati ed è stato anima dell’ Uisp, nella quale ha ricoperto gli incarichi di responsabile dei Giudici di Gara e presidente della Lega Atletica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È morto Graziano Vannini. Bonelle piange l’amico

Graziano Vannini, figura centrale nel mondo del podismo pistoiese, è morto domenica mattina, lasciando vuoto tra gli appassionati locali.

Il mondo della medicina e della comunità di Lovere piange la scomparsa del dottor Graziano Martinelli, medico di base per oltre quattro decenni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.