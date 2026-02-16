È morto Gianfranco Rizzetto

Gianfranco Rizzetto è morto domenica all’età di 60 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia. La sua scomparsa colpisce profondamente chi lo conosceva come un attivista della Cgil di Venezia, sempre vicino ai lavoratori più svantaggiati. Rizzetto aveva dedicato la vita a sostenere chi aveva meno diritti e a difendere i diritti di chi rischiava di essere dimenticato. La sua presenza si faceva sentire ogni volta che si trattava di tutelare le persone più deboli.

Sindacalista della Cgil di Venezia, 60 anni, presenza storica della sede di via Ca' Marcello, sorridente e sempre in prima linea. Daniele Giordano: «Un compagno e un amico» È morto domenica a 60 anni Gianfranco Rizzetto, storico sindacalista della Cgil di Venezia, che ha dedicato la sua vita a dare voce a chi aveva meno tutele, a chi faceva più fatica, a chi restava ai margini. «Un compagno e un amico - ha commentato il segretario generale del sindacato veneziano, Daniele Giordano - Un “fabbricante” di pensieri e di azioni, capace di trasformare un’intuizione in una strada da percorrere insieme.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Morengo, è morto l’ex sindaco Gianfranco Radavelli: aveva 65 anni L'intera comunità di Morengo piange la scomparsa di Gianfranco Radavelli, ex sindaco del paese. Il parlamentare Fdi, Rizzetto: "Verifiche immediate" Una nuova simulazione virtuale, in onda domani sera su