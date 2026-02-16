È in condizioni critiche Il dramma del famoso italiano travolto da un furgone | lotta tra la vita e la morte

Roberto Galli, 59 anni, è stato travolto da un furgone ieri mattina a Como, motivo per cui si trova in condizioni critiche all’Ospedale San Gerardo. L’incidente è avvenuto mentre l’imprenditore stava attraversando la strada in centro città, poco distante dalla sua azienda. I soccorritori hanno confermato che le sue condizioni sono gravi e che lotta tra la vita e la morte.

È ricoverato in condizioni gravissime all’Ospedale San Gerardo da ieri mattina, domenica 15 febbraio, Roberto Galli, 59 anni, imprenditore e presidente di Confartigianato Imprese Como. L’uomo è stato travolto da un furgone mentre faceva jogging a Orsenigo, in provincia di Como. La prognosi è riservata. L’incidente si è verificato intorno alle 9 lungo la strada provinciale al confine tra Orsenigo e Alserio, nel tratto denominato via Milanese. Secondo una prima ricostruzione, Galli stava correndo a bordo carreggiata quando è stato investito da un furgone appartenente a un’impresa di pompe funebri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “È in condizioni critiche”. Il dramma del famoso italiano, travolto da un furgone: lotta tra la vita e la morte “Travolto così, in casa”. Il dramma del famoso italiano: una fine orribile Una tragedia si è consumata in modo improvviso e senza preavviso, proprio tra le mura di casa. “Travolto così, in casa”. Il dramma del famoso italiano: l’annuncio shock, una fine orribile Un dramma scuote Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Malore in uno studio legale: rianimata una 41enne, è in condizioni critiche; Violento scontro tra auto e moto a Lipari, motociclista in condizioni critiche; Stadio in condizioni critiche da anni, con l'incognita sull'agibilità: i tifosi alzano la voce; Bimbo trapiantato, condizioni critiche. Bimbo trapiantato, condizioni criticheE' in condizioni stabili, ma di grave criticità il bambino di 2 anni di Napoli a cui il 23 dicembre è stato trapiantato un cuore danneggiato nel trasporto dal donatore. Attesa per la riunione oggi ... rainews.it Incidente di San Valentino: deceduto uno dei tre feriti, in condizioni critiche la moglieEpilogo drammatico per l'incidente stradale avvenuto ieri sera nei pressi della rotonda del centro commerciale I Melograni di Roccaravindola: un finanziere di 56 anni è deceduto al Veneziale, la mogli ... primonumero.it Prezzi irrisori, ma condizioni critiche per gli otto pezzi di proprietà del Comune di Bedizzole che altrimenti saranno dismessi - facebook.com facebook #Napoli Restano critiche, ma stabili, le condizioni del bimbo di due anni al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato. Sull'ipotesi di un nuovo intervento i pareri medici sono però discordanti Simona Decina #GR1 x.com