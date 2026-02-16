Due vittoriesi 15enni da Vittoria a Ragusa alla guida di un’auto rubata Avevano un tirapugni

Due ragazzi di 15 anni di Vittoria sono finiti in manette a Ragusa dopo aver guidato un’auto rubata. La polizia li ha fermati durante un inseguimento notturno, trovando nel veicolo un tirapugni. I giovani erano a bordo di un’auto sottratta poco prima in un quartiere della città.

Inseguimento notturno a Ragusa: due quindicenni di Vittoria arrestati con un tirapugni a bordo di un’auto rubata. Un inseguimento ad alta velocità, un’auto rubata, un tirapugni rinvenuto durante la perquisizione e un garage danneggiato. Questa la cronaca di una notte di tensione a Ragusa, conclusasi con l’arresto di due quindicenni originari di Vittoria. I giovani dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La fuga e l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si è consumata nella serata di ieri, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri ha intimato l’alt a una Fiat Panda sospetta.🔗 Leggi su Ameve.eu Fermato e controllato: era alla guida di un’auto rubata. All’interno arnesi da scasso I carabinieri hanno fermato un uomo durante un controllo di routine. Tre 15enni investite da un’auto a Pistoia, stavano rientrando da scuola: due ricoverate in codice rosso Tre ragazze di 15 anni sono state coinvolte in un incidente a Pistoia mentre tornavano da scuola. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Da Vittoria a Ragusa su auto rubata: denunciati due vittoriesi 15enni dopo inseguimentoRagusa: inseguimento tra le vie del capoluogo. Da Vittoria a Ragusa su auto rubata: denunciati due vittoriesi 15enni dopo inseguimento ... quotidianodiragusa.it Vittoria, 15enni rubano un’auto e scappano dai carabinieriRAGUSA - Denunciati dai carabinieri due 15enni di Vittoria per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento e porto abusivo di oggetti ... newsicilia.it #milanocortina2026 ( ) Ci sono due miti che si contendono l'origine dei giochi olimpici. Uno ve l'abbiamo già raccontato e c'era di mezzo l'eroe Ercole, che dopo aver ucciso mostri e compiuto pr - facebook.com facebook