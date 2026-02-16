Due birrifici del novarese e uno del Vco premiati all' edizione 2026 di Birra dell' Anno
Tre birrifici piemontesi, due nel novarese e uno nel Vco, hanno vinto premi all’edizione 2026 di
Quattro le medaglie conquistate da Birra 100Venti di Borgomanero, due i podi, invece, per Croce di Malto di Trecate e per Birrificio Balabiòtt di Domodossola Il Piemonte si conferma tra le grandi protagoniste della birra artigianale italiana. In particolare, il birrificio borgomanerese ha conquistato quattro podi in quattro diverse categorie, mentre Croce di Malto e Balabiòtt hanno ottenuto due medaglie a testa.
Birra dell’Anno 2026: a Rimini la XXI edizione del concorso di Unionbirrai che celebra l’eccellenza brassicola italiana
A Rimini si è appena conclusa la XXI edizione di Birra dell’Anno, il concorso organizzato da Unionbirrai.
Birra artigianale italiana: 30 anni di storia e innovazione celebrati a Rimini con il premio “Birra dell’Anno 2026”.
A Rimini si sono riuniti produttori, appassionati e esperti per celebrare i trent’anni di storia della birra artigianale italiana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
