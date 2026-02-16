Due birrifici del novarese e uno del Vco premiati all' edizione 2026 di Birra dell' Anno

Tre birrifici piemontesi, due nel novarese e uno nel Vco, hanno vinto premi all’edizione 2026 di

Quattro le medaglie conquistate da Birra 100Venti di Borgomanero, due i podi, invece, per Croce di Malto di Trecate e per Birrificio Balabiòtt di Domodossola Il Piemonte si conferma tra le grandi protagoniste della birra artigianale italiana. In particolare, il birrificio borgomanerese ha conquistato quattro podi in quattro diverse categorie, mentre Croce di Malto e Balabiòtt hanno ottenuto due medaglie a testa. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Novaratoday.it

A Rimini si è appena conclusa la XXI edizione di Birra dell’Anno, il concorso organizzato da Unionbirrai.

A Rimini si sono riuniti produttori, appassionati e esperti per celebrare i trent’anni di storia della birra artigianale italiana.

