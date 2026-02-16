Dubai | Tennis in crisi Paolini sola al via dopo i ko di Mboko e Cocciaretto Infortuni a catena nel WTA

A Dubai, il torneo di tennis ha subito un colpo duro quando Mboko e Cocciaretto si sono infortunati, lasciando Paolini come unica italiana ancora in corsa. Entrambe le giocatrici hanno dovuto abbandonare il match per problemi fisici, riducendo drasticamente le possibilità italiane nel quadro principale. Un inizio di stagione complicato per la WTA, con un numero crescente di infortuni tra le partecipanti.

Dubai, Tennis in Emergenza: Mboko e Cocciaretto KO, Paolini Solitaria. Il torneo WTA di Dubai è scosso da un'ondata di infortuni che ha radicalmente modificato il tabellone. Le rinunce di Victoria Mboko e Elisabetta Cocciaretto, a cui si aggiungono quelle di altre stelle come Iga?wi?tek e Aryna Sabalenka, lasciano Jasmine Paolini come unica rappresentante italiana nel main draw di questa edizione 2026, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del calendario tennistico e sulla salute delle atlete. Mboko, un Sogno Interrotto. Victoria Mboko, la giovane tennista canadese numero 10 del ranking WTA, è stata costretta a rinunciare al torneo a causa di un fastidio al gomito destro.