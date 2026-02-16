Dramma nel calcio laziale | malore dopo la partita addio a Emanuele Giacchè Lo sgomento della Cavese

Emanuele Giacchè è morto dopo aver accusato un malore subito dopo una partita, lasciando senza parole amici e compagni di squadra. La tragedia si è verificata nel cuore di una giornata di calcio amatoriale, quando il giocatore si è sentito male nel spogliatoio e non si è più ripreso. La comunità dei Monti Prenestini si ritrova a piangere un giovane atleta che aveva appena concluso un match.

Un lutto improvviso e straziante ha colpito nelle ultime ore il mondo del calcio dilettantistico laziale e l'intera comunità dei Monti Prenestini. È venuto a mancare Emanuele Giacchè, figura storica del calcio locale, ex centrocampista di talento e attuale allenatore della Cavese, formazione impegnata nel campionato di Prima Categoria. Il dramma si è consumato al termine di una domenica di sport. Secondo le prime ricostruzioni, Giacchè era rientrato a casa dopo la gara disputata dalla sua squadra a Valmontone. Proprio tra le mura domestiche, l'allenatore ha accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.