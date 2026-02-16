Dramma nel calcio laziale | malore dopo la partita addio a Emanuele Giacchè Lo sgomento della Caves

Emanuele Giacchè è morto dopo un malore subito durante la partita della sua squadra, la Cavese, lunedì 16 febbraio 2026. La causa è stata un arresto cardiaco che lo ha colto nel momento in cui seguiva la partita da bordo campo. Un evento improvviso che ha scosso tutto il mondo del calcio laziale, con amici e colleghi che si sono riuniti in lacrime fuori dallo stadio.

Dramma nel calcio laziale: addio a Emanuele Giacchè, allenatore della Cavese. Un improvviso malore ha spento la vita di Emanuele Giacchè, allenatore della Cavese, lunedì 16 febbraio 2026. Il tecnico, figura storica del calcio dilettantistico dei Monti Prenestini, è deceduto rientrando dalla trasferta di Valmontone, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità sportiva e tra i suoi cari. La notizia ha sconvolto l'intero movimento calcistico regionale. Una domenica di sport trasformata in tragedia. La giornata di domenica, dedicata allo sport e alla competizione, si è conclusa in modo tragico per Emanuele Giacchè e per la Cavese. Profondo lutto nel calcio dilettantistico laziale: è scomparso a 45 anni Emanuele Giacchè, allenatore del Città di Cave, stroncato da un malore improvviso dopo il rientro a casa in seguito