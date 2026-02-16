Dove vedere in tv Italia-Giappone curling femminile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Italia-Giappone nel curling femminile si trasmette in diretta TV, perché le giocatrici italiane cercano di conquistare punti importanti a Cortina d’Ampezzo. La partita si svolge oggi alle ore 14:00, e sarà possibile seguirla anche in streaming sui principali portali sportivi. Le azzurre, reduci da alcune sconfitte, vogliono migliorare il loro piazzamento nel girone di qualificazione, puntando a una vittoria che potrebbe cambiare l’andamento del torneo.

Si fa sempre più in salita il percorso della Nazionale italiana femminile di curling sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo nel round robin delle Olimpiadi 2026. Le azzurre hanno perso purtroppo cinque partite consecutive dall’inizio del torneo e sono già virtualmente fuori dalla lotta per le medaglie, ma adesso l’obiettivo (non scontato) diventa quello di vincere almeno una partita, magari quella contro il Giappone di martedì 17 febbraio (dalle 14.05). Quello contro le nipponiche sarà il settimo impegno del team Constantini in questa rassegna a cinque cerchi casalinga, che ha confermato il pessimo rendimento delle ultime due stagioni di una formazione tutto sommato giovane ed in grado di arrivare un paio d’anni fa a pochi centimetri dal titolo europeo in una finale persa all’ultimo tiro contro la Svizzera del team Tirinzoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

