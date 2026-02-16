Dove sono i vecchi pattini? | dopo 16 anni di inattività Deanna torna ad allenarsi E oggi è alle Olimpiadi
Deanna, pattinatrice canadese di 42 anni, ha ripreso ad allenarsi dopo 16 anni di stop e oggi compete alle Olimpiadi. La sua riapparizione sul ghiaccio sorprende chi pensava fosse ormai dimenticata dai grandi palcoscenici. Dopo aver affrontato grandi sacrifici, tra cui abbandonare la carriera e una relazione, ora punta a portare a casa una medaglia in coppia con Maxime Deschamps, con cui si prepara a sfidare il meglio del pattinaggio mondiale.
Una donna di 33 anni ha voglia di pattinare. Non lo fa da quando, ragazzina, smise per un infortunio a un’anca e da allora non tocca ghiaccio, a meno che non sia quello da mettere nel margarita. La prima reazione è chiamare la mamma: “Ci sono ancora i vecchi pattini in cantina?”. Ci sono, così Deanna va a pattinare su una pista pubblica e si innamora di nuovo. Quante possibilità ci sono che quella donna diventi una professionista? A 33 anni, dopo 16 di totale inattività? Nessuna. Lo sport però, a volte, fa come gli pare. Deanna Stellato-Dudek, sette anni dopo aver preso i pattini in cantina, è diventata campionessa del mondo in coppia con Maxime Deschamps, evento francamente inspiegabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Flora Tabanelli sempre più vicina alle Olimpiadi: l’azzurra torna ad allenarsi in gruppo
Flora Tabanelli, atleta italiana, si sta nuovamente allenando in gruppo in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Calcio, in terza giornata da protagonista per il portiere del filattiera che torna a indossare i guanti dopo 6 anni di inattività. Luca Pasquali: "Mi sono fatto trovare pronto quando è scattata l’emergenza»
Dopo sei anni di inattività, il portiere Luca Pasquali torna in campo per il Filattiera, riaccendendo il campionato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Oh, come sono contenta di vedere Deanna Stellato, 42 anni e un mare di lavoro per continuare a questi livelli, sul ghiaccio a Milano e quindi vedere che si è ripresa dopo essere stata in serissimo dubbio di non farcela. E mi spiace molto sia caduta nell’uscita x.com
