Dove siamo? in anteprima a Bergamo il film documentario su autismo e famiglie

A Bergamo, il film documentario “Dove siamo?” di Emma Onesti fa il suo debutto davanti al pubblico locale. Il film, che racconta le esperienze di famiglie con bambini autistici, è stato scelto per un’anteprima speciale prima di arrivare nelle sale italiane. La regista, presente in città con il suo team, ha portato sul grande schermo storie vere e vissute quotidianamente, ricevendo di recente il Premio Nicola Curzio al Filmmaker Festival di Milano.

Arriva a Bergamo, in anteprima assoluta per città e provincia, il film documentario Dove siamo? di Emma Onesti, che sta girando l’Italia insieme alla sua autrice e ha ottenuto il Premio Nicola Curzio come Miglior Film al 34° Filmmaker Festival – Milano sezione Prospettive. Viene proiettato mercoledì 25 febbraio, alle 20,45, al cinema Lo Schermo Bianco di Daste, alla presenza della regista. Ma non solo. “Dove siamo?” È una delicata, intelligente, toccante osservazione del fratellino con disturbo autistico della regista e di come la sua famiglia vi si relaziona. Ad assistere alla proiezione, e a dialogare con regista e pubblico, ci saranno dunque diversi ospiti d’eccezione: Giulia Castelletti di Archivio Cinescatti di Lab 80 film, archivio regionale del film di famiglia; Maria Carla Marchesi e Tino Manzoni, referente scientifica e Presidente dell’Associazione Spazio Autismo, e Davide Pansera, coordinatore di Officine Tantemani, serigrafia sociale di Cooperativa San Vincenzo, alle cui attività partecipano anche ragazze e ragazzi con disturbi autistici.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

