Il Borussia Dortmund ha subito numerose assenze prima della partita contro l’Atalanta, che si giocherà domani sera al Signal Iduna Park. Niko Kovac ha spiegato che entro domani riusciranno a trovare un difensore disponibile, mentre si è detto felice di rivedere Pasalic in rosa. La squadra tedesca si prepara a una sfida decisiva per l’accesso alla fase a gironi di Champions League.

È un Borussia Dortmund con assenze pesanti, soprattutto in difesa, quello che domani sera nella gara d'andata dei playoff contro l'Atalanta andrà alla ricerca di un risultato positivo per avvicinarsi agli ottavi di finale. Niko Kovac, che in campionato è a -6 dal Bayern Monaco e ha una striscia aperta di 15 risultati utili in Bundesliga (6 vittorie consecutive), crede nella sua formazione e va oltre le defezioni di Nico Schlotterbeck, Emre Can, Niklas Süle, Filippo Mane, Almugera Kabar e Patrick Drewes. "Abbiamo dei giocatori indisponibili al centro della difesa - ha ammesso - e non rischieremo Schlotterbeck domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dortmund decimato. Kovac: "Entro domani troveremo un difensore... Contento di rivedere Pasalic"

A Dortmund, la squadra di Inzaghi sfida il Borussia con Lautaro Martinez e Thuram in attacco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.