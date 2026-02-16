Dortmund-Atalanta | dove vederla in tv e streaming e formazioni

UEFA Champions League 17 Febbraio 2026 - 21:00 Borussia Dortmund - - Atalanta Il palcoscenico della Champions League si riaccende per l’andata dei playoff, mettendo di fronte due delle realtà più dinamiche e propositive del panorama europeo. Martedì 17 febbraio, alle ore 21:00, il Borussia Dortmund ospita l’ Atalanta nella cornice elettrizzante del Signal Iduna Park. In palio non c’è solo il passaggio del turno, ma la conferma di un progetto tecnico che vede i tedeschi in piena scia per il titolo in Bundesliga e i bergamaschi consolidati ai vertici della Serie A sotto la guida di Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Questa sera l’Inter affronta il Borussia Dortmund in trasferta nella partita decisiva per qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League.

Pochi minuti e si saprà se l'Inter continuerà la sua avventura in Champions League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv; Borussia Dortmund-Atalanta (Champions League): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico; Pronostici Borussia Dortmund-Atalanta: Statistiche, Analisi, Dove in TV 17.02.2026 Champions League; Dove vedere Lazio-Atalanta oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Dove vedere Borussia Dortmund - Atalanta, playoff di andata, in Tv e streamingScopri dove vedere Borussia Dortmund – Atalanta in TV e streaming per la Champions League 2025/26. Orari, canali, piattaforme ufficiali e consigli per seguire la partita in diretta senza perdere nemme ... tag24.it

Borussia Dortmund – Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingBorussia Dortmund – Atalanta dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

Cominciano i playoff di Champions League! Ufficiali le designazioni delle 4 gare di martedì: scelto Makkelie per Galatasaray-Juventus, il connazionale Gözübüyük dirigerà Borussia Dortmund-Atalanta. Toccherà allo spagnolo Gil Manzano il derby francese - facebook.com facebook

Champions, le designazioni arbitrali di Galatasaray- #Juventus e Borussia Dortmund- #Atalanta x.com