Doppio riconoscimento nazionale per Il Viaggio tra birra artigianale e accoglienza

Il Viaggio Impresa Sociale ha ricevuto due premi nazionali, perché ha saputo combinare con successo la produzione di birra artigianale e l’accoglienza turistica. La realtà, situata tra le colline della Valtrebbia, coinvolge persone con fragilità nelle sue attività, creando un modello di inclusione lavorativa. I riconoscimenti sono arrivati in seguito alle recenti fiere dedicate all’innovazione sociale e all’artigianato.

Il birrificio della Valtrebbia conquista il terzo posto a Beer&Food Attraction, mentre il relais ottiene per il secondo anno il prestigioso riconoscimento internazionale per l'ospitalità Doppio riconoscimento nazionale per Il Viaggio Impresa Sociale, realtà nata tra le colline della Valtrebbia che unisce birrificio artigianale, relais e pizzeria in un progetto di inclusione lavorativa. La birra A-Milk Stout ha ottenuto il terzo posto nella categoria Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione anglosassone, distinguendosi tra le migliori produzioni italiane valutate da una giuria composta da 65 esperti internazionali provenienti da 17 Paesi.