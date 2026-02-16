Doppia Gioia per Alessio Pasini | Nascita del Figlio e Vittoria dell’Inter nel Derby d’Italia

Alessio Pasini vive due momenti felici: ha appena visto nascere suo figlio e l’Inter ha vinto il derby d’Italia. La sua gioia si riflette anche nella maglietta nerazzurra che indossa, simbolo di questa giornata speciale. La nascita del bambino è avvenuta questa mattina in ospedale, proprio mentre i tifosi festeggiavano il successo della loro squadra.

Una Tutina Nerazzurra e una Gioia Immensa: Alessio Pasini Festeggia la Nascita del Figlio con una Vittoria dell’Inter. Alessio Pasini, influencer pordenonese noto per il suo canale social “The Pasinis”, ha vissuto una domenica indimenticabile il 15 febbraio 2026. La nascita del figlio Lorenzo Leone e la vittoria dell’Inter nel derby d’Italia contro la Juventus hanno coinciso in un’unica, emozionante giornata, celebrata immediatamente sui social media con una valanga di affetto e congratulazioni. L’Arrivo di Lorenzo Leone e l’Attesa di una Nuova Vita. Il 5 febbraio 2026 ha segnato un momento cruciale nella vita di Alessio Pasini e di sua moglie Jessi: la nascita prematura del figlio Lorenzo Leone.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alessio Pasini ha assistito alla sua prima partita con il figlio neonato Lorenzo Leone, e la vittoria dell’Inter sulla Juventus per 3-2 ha reso il momento indimenticabile.

Alessio Pasini è diventato papà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.