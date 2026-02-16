Dopo l’addio all’Arco degli Innamorati la Puglia corre ai ripari per difendere le coste

Il mare ha distrutto l’Arco degli Innamorati a Melendugno, causando la perdita di uno dei simboli più amati della zona. La rottura si è verificata nel giorno di San Valentino, lasciando residenti e turisti senza il loro punto di riferimento. La mareggiata di quella notte ha sferrato un colpo duro alla costa, che ora si trova a dover affrontare l’emergenza.

Il presidente Decaro in sopralluogo sul litorale di Melendugno dopo il crollo a Sant'Andrea: "I cambiamenti climatici accelerano l'erosione. Serve un tavolo unico per superare le lungaggini burocratiche". E da FdI, Pagliaro denuncia: "Anni di immobilismo" Il crollo non è un episodio isolato, ma il sintomo di un malessere più profondo che affligge le coste pugliesi. La coda del ciclone Oriana, che ha sferzato la regione nei giorni scorsi, è stata solo l’ultima spinta a una roccia già provata. “Abbiamo perso un elemento naturale simbolico, uno scorcio di bellezza conosciuto da tutti”, ha dichiarato Decaro.🔗 Leggi su Lecceprima.it

