Dopo l’addio all’Arco degli Innamorati la Puglia corre ai ripari per difendere le coste
Il mare ha distrutto l’Arco degli Innamorati a Melendugno, causando la perdita di uno dei simboli più amati della zona. La rottura si è verificata nel giorno di San Valentino, lasciando residenti e turisti senza il loro punto di riferimento. La mareggiata di quella notte ha sferrato un colpo duro alla costa, che ora si trova a dover affrontare l’emergenza.
Il presidente Decaro in sopralluogo sul litorale di Melendugno dopo il crollo a Sant'Andrea: "I cambiamenti climatici accelerano l'erosione. Serve un tavolo unico per superare le lungaggini burocratiche". E da FdI, Pagliaro denuncia: "Anni di immobilismo" Il crollo non è un episodio isolato, ma il sintomo di un malessere più profondo che affligge le coste pugliesi. La coda del ciclone Oriana, che ha sferzato la regione nei giorni scorsi, è stata solo l’ultima spinta a una roccia già provata. “Abbiamo perso un elemento naturale simbolico, uno scorcio di bellezza conosciuto da tutti”, ha dichiarato Decaro.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo, arco degli innamorati distrutto da una mareggiata la notte di San Valentino
L’arco di Sant’Andrea, simbolo del Salento, è crollato a causa di una forte mareggiata che si è abbattuta nella notte di San Valentino.
L'arco degli innamorati di Melendugno, in Puglia, crolla in mare nel giorno di San Valentino
L'arco degli innamorati di Melendugno, in Puglia, si è sgretolato in mare a causa delle intense mareggiate di ieri, proprio nel giorno di San Valentino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Don Giovanni, dopo l'addio alla tonaca per diventare papà, tempestato da chiamate di preti in crisi e innamorati: Mi dicono: amo dire messa, ma poi a casa mi sento solo; Canada, addio all'obbligo di auto elettriche (dopo la reazione dei consumatori); Giugliano, Eziolino Capuano dopo l’addio: Ho dato tutto, meritavo più tempo; F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac.
Dopo l'addio di De Zerbi al Marsiglia: i cantori portano sfigaC’è chi ha goduto per la fine del rapporto tra De Zerbi e il Marsiglia. È gente che non ha visto una sola partita dell’OM ma che, considerandolo il principale esponente dell’Avanguardia Giochista, ora ... msn.com
Dopo l'addio di Vannacci, Salvini propone la legge anti-traditoriL'addio di Roberto Vannacci e di due deputati a lui vicini, Edoardo Ziello e Rossano Sasso, spinge la Lega a lanciare una proposta di legge 'anti-traditori'. L'obiettivo consiste nel modificare l'arti ... msn.com
IschiaTourist cala il sipario dopo 45 anni: addio al tour operator che ha portato l’isola in Germania Il prossimo 28 febbraio, ad Amburgo, si chiuderà definitivamente l’esperienza di IschiaTourist, storico tour operator fondato nel 1985 da Franco Di Costanzo e Mi - facebook.com facebook
Sta succedendo di tutto al #Marsiglia Dopo l’addio di #DeZerbi dei giorni scorsi, il ds #Benatia ha rassegnato le proprie dimissioni #Calcionews24 x.com