Dopo il maxisequestro di frappe nuova confisca di Carnevale | ritirate dal commercio maschere e coriandoli

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno confiscato più di 500 articoli di Carnevale nel negozio di Sabaudia dopo aver scoperto prodotti non conformi. La confisca è arrivata a causa di maschere, coriandoli e stelle filanti privi delle certificazioni richieste. Durante i controlli, sono state trovate confezioni aperte e materiali potenzialmente pericolosi per i bambini. Questo intervento segue il recente maxi sequestro di frappe e mira a tutelare la sicurezza dei consumatori.

Frappe, maschere e viaggi: a quanto ammonta il giro d’affari del Carnevale

Il Carnevale italiano muove oltre 1,5 miliardi di euro ogni anno, e questa cifra deriva dai viaggi, dalle maschere e dai dolci tradizionali.

Maschere di Lego e coriandoli: due pomeriggi per sognare e costruire il Carnevale

Faenza si trasforma in un grande palcoscenico di colori e creatività.

