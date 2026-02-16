Donna morta in casa accertamenti in corso

Una donna di circa 70 anni è stata trovata senza vita nella sua casa a Sigillo, in provincia di Perugia. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni parenti che hanno notato che non rispondeva al telefono. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i medici, che stanno facendo gli accertamenti per capire cosa sia successo.

Una donna di circa 70 anni è morta nella sua abitazione di Sigillo, in provincia di Perugia. A dare l’allarme ieri sera, a quanto si apprende, alcuni parenti. La donna, soccorsa dal 118, è deceduta poco dopo. Sul corpo sarebbero stati rilevati dei segni anomali su cui sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. La donna viveva con il marito che da alcuni giorni non era a casa. La Procura della Repubblica di Perugia potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Accertamenti in corso. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Cavalli vecchi e malati macellati illegalmente e la carne rivenduta ai mercati.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Melissano, 49enne trovata morta in casa: accertamenti in corso Una donna di 49 anni è stata trovata morta nella sua casa a Melissano. Lecce, donna di 49 anni trovata morta in casa: indagini in corso Questa mattina a Melissano, in provincia di Lecce, una donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella sua casa. Donna trovata morta in casa a Napoli, non si esclude femminicidio #news Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dovera - Morta da un mese; Donna uccisa e sepolta nei boschi del Torinese: fermato il figlio; Cortocircuito e incendio, è morta la donna trovata in casa; Bimba trovata morta in casa a Bordighera, madre arrestata per omicidio preterintenzionale. Ipotesi cause naturali per la donna morta in casa in UmbriaE' morta quasi certamente per cause naturali la donna trovata all'interno della sua abitazione in un centro dell'alta Umbria. Secondo quanto risulta all'ANSA non sono stati trovati segni di violenza d ... ansa.it Indagini dei carabinieri su una donna morta in casa in UmbriaUna donna è stata trovata morta nella serata di domenica in casa presso un centro dell'alta Umbria. Per ricostruire le cause del decesso sono in corso indagini dei carabinieri. Quando è morta la donna ... ansa.it La donna di 43 anni in carcere per l'omicidio preterintenzionale della figlia di due anni avrebbe viaggiato in macchina dalla casa del compagno, anche lui indagato a piede libero per lo stesso reato, fino a Bordighera con sua figlia morta da ore. Ne è convinto i - facebook.com facebook Morta a 111 anni Lucia Ronda, era la quarta donna più anziana d'Italia. Insegnante d'arte, nel 2020 era guarita dal Coronavirus #ANSA x.com