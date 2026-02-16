Domenica da record per l’Italia e storia olimpica riscritta cosa aspettarsi dall’ultima settimana?

Domenica, l’Italia ha stabilito nuovi record olimpici, un risultato che sorprende tutti e cambia le aspettative per le prossime gare. In meno di ventiquattro ore, gli atleti italiani hanno migliorato le loro prestazioni in più discipline, lasciando il segno nel medagliere. La giornata ha visto anche una grande partecipazione del pubblico sugli spalti, con migliaia di tifosi che hanno sostenuto con entusiasmo le squadre italiane.

Lo avevamo scritto nel precedente articolo: poteva accadere. Non pensavamo però così presto. E ancora una volta è la domenica a diventare il giorno dei record. In questa domenica di San Faustino, protettore dei single, gli Azzurri riscrivono la storia con quattro splendide medaglie, tre delle quali conquistate da atleti "singoli", capaci di salire sul gradino più alto senza staffette o prove a squadre. Alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 l'Italia aggiorna i propri primati, superando i riferimenti delle edizioni precedenti e certificando un'Olimpiade straordinaria. Ma non è tutto. Cade anche il record delle medaglie complessive: superato il muro delle venti conquistate alle Olimpiadi Invernali Lillehammer 1994, che per oltre trent'anni aveva rappresentato il punto più alto della storia azzurra ai Giochi Invernali.