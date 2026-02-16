Domenica all’ippodromo In gara i migliori saltatori
Domenica all’ippodromo di San Rossore, i migliori saltatori si sono sfidati in una giornata ricca di gare. La bella giornata di sole ha attirato molti spettatori, desiderosi di vedere le competizioni di ostacoli, corse in piano e anche le corse dei cani. La manifestazione ha riscosso un buon successo di pubblico, grazie anche alla varietà di eventi proposti.
Il ricco programma di prove in ostacoli e in piano e anche le corse di cani, oltre a un pomeriggio finalmente di sole, hanno propiziato la presenza di un bel pubblico all’ ippodromo di San Rossore. Iniziamo dai Grandi Premi in ostacoli. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando la francese Oliba, montata da Francois Robin, vinse la prima edizione della Gran Corsa Siepi di Roma che sarebbe diventata, dopo il suo trasferimento all’ippodromo di San Rossore nel 2014, la Gran Corsa Siepi Nazionale, prova di Gruppo I. E ieri la 78ma edizione della corsa, ha visto Kaja (J.Kratochvil), la straordinaria femmina di 6 anni pluri vincitrice in Francia e a Merano, disperdere gli avversari fra i quali è giunto ottimo secondo Mythos. 🔗 Leggi su Lanazione.it
