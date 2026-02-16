Doha Sinner parte forte | vittoria in due set all’esordio al Qatar ExxonMobil Open

Il numero due del mondo supera Tomas Machac 6-1 6-4 nel primo turno dell’ATP 500 di Doha. Agli ottavi sfida contro Alexei Popyrin. Inizio convincente per Jannik Sinner sul cemento di Doha. L’azzurro, testa di serie numero due del “Qatar ExxonMobil Open”, torneo ATP 500 con un montepremi complessivo di 2.833.335 dollari, ha superato senza particolari difficoltà il ceco Tomas Machac, attuale numero 31 del ranking mondiale. Il match si è chiuso con il punteggio di 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Segui la diretta dell’esordio delle azzurre Errani e Paolini alle Australian Open 2026, vittoria in due set contro Lumsden e Tang.

