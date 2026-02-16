Doc 5 si fa? Arriva la risposta di Luca Argentero

Luca Argentero ha confermato che il progetto di realizzare il quinto film della serie Doc sta procedendo, dopo settimane di incertezze. L’attore ha spiegato che le riprese partiranno a breve, con una data di inizio già fissata. La scelta di mantenere il cast originale e di girare in alcune location della Lombardia ha dato speranza ai fan della serie.

In attesa dell’uscita della quarta stagione, i fan si chiedono: ma Doc 5 si fa? A chiarire la situazione adesso ci ha pensato Luca Argentero. Doc 5 si fa? È questa la domanda che i fan della serie targata Rai si stanno facendo in queste settimane. Come in molti sapranno, a breve andrà in onda in tv la quarta stagione dell’acclamata fiction con Luca Argentero, attesissima da tutto il pubblico. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà e come proseguirà la storia, i telespettatori si stanno domandando se lo show verrà rinnovato con nuove puntate. Adesso a rispondere alla domanda ci ha pensato Argentero in persona. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Doc 5 si fa? Arriva la risposta di Luca Argentero Luca Argentero ferito sul letto d'ospedale, il figlio Noè si spaventa: ma è una scena di "Doc 4" Cristina Marino spoilera: “Luca Argentero in ospedale, malconcio e ferito in Doc 4, nostro figlio si è spaventato” Cristina Marino ha condiviso un'anticipazione sulla quarta stagione di Doc - Nelle tue mani, rivelando una scena intensa in cui Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti, si trova in ospedale, ferito e in condizioni critiche, lasciando i fan in attesa di scoprire come si svolgerà questa vicenda. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Luca Argentero: In famiglia abbiamo la regola dei 5 giorni. Per Sanremo c'è un equivoco un po' strano. Il Grande Fratello? Una...; Dal Carnevale di Venezia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si brinda Prosecco Doc; Vino, le prime 5 cantine producono il 18% di Doc e Igt: prove di concentrazione?; Luca Argentero: Con i miei figli uso la regola dei 5 giorni. Signorini e il GF? Troppo basso per un commento. Doc 3, Sara Lazzaro a Da noi a ruota libera: Intrigo si fa più profondoGrandi ospiti oggi nel salotto di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera: Caterina Balivo, Massimo Ghini e Paolo Ruffini, Gabriella Labate e quattro attrici di Doc-Nelle tue mani 3: Sara Lazzaro, ... lanostratv.it Luca Argentero nell'ultima puntata di C'è Posta Per Te! - facebook.com facebook 6-episode Italian Gran Turismo racing mini series MOTORVALLEY starring Luca Argentero, Giulia Michelini, and Caterina Forza is on Netflix. x.com