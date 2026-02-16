Disquisire di un comico mentre il mondo va a rotoli è un chiaro segno di decadenza politica

Francesca Carone osserva che il comico Pucci ha deciso di smettere di esibirsi, e questa scelta riflette le tensioni crescenti tra il mondo dello spettacolo e le autorità politiche. La decisione del comico nasce da una pressione crescente e da critiche che non sono più tollerate, segno di un clima di censura che si fa strada. Mentre il Paese affronta crisi e problemi quotidiani, alcune figure pubbliche preferiscono allontanarsi piuttosto che restare sotto i riflettori.

di Francesca Carone Se un comico di nicchia come Pucci ha capito che è meglio uscire di scena, vuol dire che qualcosa inizia a scricchiolare nell'establishment filogovernativo. Il comico divisivo ha alzato i tacchi e si è allontanato dal palcoscenico sanremese, ma soprattutto dalle ruspe incalzanti e impietose della narrazione della cosiddetta "sinistra", così come evidenziato sul web dalla Presidente del Consiglio che ha parlato di "deriva illiberale della Sinistra in Italia" diventata ormai "spaventosa". Il paradosso di questa commedia tragicomica è stata la marcia difensiva a "furor di destra".