Dispiace per i ragazzi abbiamo creato tanto
La Spal ha pareggiato per la seconda volta di fila, una situazione che delude i giovani giocatori. Da quando Carmine Parlato è arrivato sulla panchina, la squadra ha vinto solo in trasferta contro la Comacchiese. La squadra si impegna, ma fatica a trovare continuità nei risultati.
Secondo pareggio di fila per la Spal, che da quando Carmine Parlato siede sulla panchina biancazzurra ha fatto bottino pieno soltanto sul campo della Comacchiese. Perdendo peraltro la finale della fase regionale di Coppa Italia contro il Nibbiano Valtitone. Un bilancio insoddisfacente per il tecnico napoletano, che finora non è riuscito a invertire la rotta. E a 10 giornate dalla fine del campionato, il primo posto che vale la promozione diretta in Serie D di fatto è irraggiungibile. "Abbiamo lavorato tutta la settimana per riuscire ad essere più concreti in fase realizzativa, i ragazzi hanno creato tantissimo ma le cose stanno andando così – osserva con l'amaro in bocca il tecnico –.
Milan Femminile, Bakker: “C’è molta frustrazione, abbiamo creato tanto e meritavamo la semifinale”
Dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia, Bakker ha parlato di frustrazione.
Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo creato tanto e giocato bene. Giovani? Il talento va coltivato”
Al termine della partita tra Milan Futuro e Virtus Ciserano Bergamo, Massimo Oddo ha commentato il match.
#Greco: "Prendere un gol nel finale dispiace sempre, ma i ragazzi hanno dato tutto. Domenica Una gara importante da affrontare con la bava alla bocca di chi si deve salvare. Grazie ai tifosi presenti anche oggi". La conferenza è sul nostro sito. - facebook.com facebook