Disinformazione deepfake e il progetto AI4TRUST VIDEO

Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in carcere nel 2019, ha fatto emergere il problema della disinformazione online, con fake news e video manipolati che circolano sui social. Di fronte a questa diffusione, nasce il progetto AI4TRUST, che mira a combattere le bufale digitali attraverso nuove tecnologie. L’obiettivo è creare strumenti capaci di verificare l’autenticità di contenuti multimediali, come profondi fake e video truccati.

Epstein Files e l’Ascesa della Disinformazione: AI4TRUST Risponde alla Sfida. Il caso di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in carcere nel 2019, ha riacceso i riflettori sulla disinformazione nell’era digitale. La pubblicazione di documenti, foto e video legati alle indagini ha generato un’ondata di teorie del complotto e notizie false, amplificate dall’uso improprio di strumenti di intelligenza artificiale. In questo scenario, il progetto europeo AI4TRUST si propone di contrastare la diffusione di notizie false combinando l’analisi automatizzata con l’esperienza dei giornalisti e dei fact-checker.🔗 Leggi su Ameve.eu

Fabrizio Spada mette in guardia sull’uso dell’intelligenza artificiale.

La Finlandia si distingue per un approccio innovativo alla formazione critica fin dalla prima infanzia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.