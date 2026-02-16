Disinformazione deepfake e il progetto AI4TRUST VIDEO
Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in carcere nel 2019, ha fatto emergere il problema della disinformazione online, con fake news e video manipolati che circolano sui social. Di fronte a questa diffusione, nasce il progetto AI4TRUST, che mira a combattere le bufale digitali attraverso nuove tecnologie. L’obiettivo è creare strumenti capaci di verificare l’autenticità di contenuti multimediali, come profondi fake e video truccati.
Epstein Files e l’Ascesa della Disinformazione: AI4TRUST Risponde alla Sfida. Il caso di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in carcere nel 2019, ha riacceso i riflettori sulla disinformazione nell’era digitale. La pubblicazione di documenti, foto e video legati alle indagini ha generato un’ondata di teorie del complotto e notizie false, amplificate dall’uso improprio di strumenti di intelligenza artificiale. In questo scenario, il progetto europeo AI4TRUST si propone di contrastare la diffusione di notizie false combinando l’analisi automatizzata con l’esperienza dei giornalisti e dei fact-checker.🔗 Leggi su Ameve.eu
Fabrizio Spada: “L’Intelligenza artificiale può manipolare il consenso, la priorità è fermare disinformazione e deepfake”
Fabrizio Spada mette in guardia sull’uso dell’intelligenza artificiale.
A scuola di fake news dall’asilo: la Finlandia insegna ai bambini di 3 anni a difendersi dalla disinformazione russa e dai deepfake dell’intelligenza artificiale
La Finlandia si distingue per un approccio innovativo alla formazione critica fin dalla prima infanzia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Covid artificiale, niente climate change, mai stati sulla Luna: le fake news in cui cadono gli studenti (senza l'IA); La startup anti deep-fake che individua i video falsi; La fake news a cui stare attenti nel mese di febbraio; Acqua ossigenata sui piedi per potenziare il sistema immunitario: i falsi (e pericolosi) consigli dei medici generati con l'intelligenza artificiale.
