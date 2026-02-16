Disibio scatenato al pala Panzini Baskérs formato uragano | pioggia di triple e Goldengas ko

Disibio ha causato il caos al Pala Panzini di Senigallia, portando i Baskérs Forlimpopoli a una vittoria schiacciante contro la Goldengas. La squadra di coach Tumidei ha chiuso il match con un punteggio di 61-79, grazie a una pioggia di triple e a una difesa che ha messo sotto pressione gli avversari fin dall’inizio. I padroni di casa non sono riusciti a trovare il ritmo e hanno subito il ritmo degli ospiti, che hanno sfruttato al massimo le occasioni dalla distanza.

Ora il calendario concede un weekend di riposo per recuperare definitivamente Lorenzo Brighi e preparare la prossima sfida Al PalaPanzini di Senigallia i Baskérs Forlimpopoli domina la Goldengas con un perentorio 61-79. Una vittoria netta, costruita con una valanga di triple e una difesa asfissiante, che conferma il momento di forma della squadra di coach Tumidei. Le recenti battute d'arresto contro Pesaro e Vasto sembrano ormai un ricordo lontano: Forlimpopoli ha cambiato passo e, soprattutto, mentalità. L'inizio di gara è tutto di marca locale. Senigallia parte forte, colpisce dalla media e da sotto con Cicconi Massi e trova la tripla di Sablich che vale il 13-4 dopo appena quattro minuti.