Disabile gettato in un cassonetto a Silvi l' assessore Santangelo | Una vera violenza una ferita per tutta la comunità

Un 17enne disabile di Silvi è stato vittima di un gesto brutale, quando è stato spinto in un cassonetto da qualcuno che, secondo la denuncia del padre, lo avrebbe anche picchiato. L’assessore Santangelo ha condannato l’episodio, definendolo una vera violenza che ha ferito tutta la comunità. La famiglia del ragazzo ha richiesto giustizia e si aspetta risposte chiare dalle autorità.

Condanna del gesto e solidarietà alla famiglia del 17enne disabile di Silvi che, ha denunciato il padre, sarebbe stato picchiato e gettato in un cassonetto. A esprimerla rilanciando l’impegno della Regione contro il bullismo e la violenza attraverso l’educazione, è l’assessore regionale alle Politiche sociali Roberto Santangelo. “Ho appreso con profonda indignazione e tristezza dell’aggressione subita a Silvi da un ragazzo di 17 anni con disabilità. Insultare, picchiare e arrivare a gettare in un cassonetto un coetaneo è una vera e propria violenza, è discriminazione, è bullismo. È una ferita inferta a tutta la nostra comunità”, dichiara l’assessore regionale che chiede di andare oltre la stigmatizzazione dell’episodio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Due minorenni sono stati indagati dalla Procura minorile dell'Aquila dopo che un ragazzo disabile di 17 anni è stato spinto dentro un cassonetto dei rifiuti a Silvi e picchiato da altri adolescenti, secondo quanto riporta l'Agi.

