Difesa presentato a Crosetto modello di riorganizzazione delle Forze Armate
Il ministro della Difesa Crosetto ha ricevuto il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate, ideato dal Comitato di esperti. La proposta mira a rendere più efficienti le strutture militari e a migliorare la gestione delle risorse. Ora si attende la traduzione in norme pratiche, un passaggio che coinvolgerà diverse istituzioni per mettere in atto le modifiche.
A un mese dall’avvio dei lavori del Comitato Strategico, promosso dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, lunedì 16 febbraio è stato presentato, presso lo Stato Maggiore della Difesa, il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate, che costituirà la base del disegno di legge di revisione dello strumento militare. La proposta - si legge in una nota - recepisce l’indirizzo iniziale delineato dal Ministro: una riforma complessiva e strutturale, di natura tecnica e operativa, volta ad adeguare lo strumento militare al mutato contesto geopolitico, rafforzandone capacità, resilienza ed efficacia nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Riforma delle Forze armate, Crosetto accelera: cosa prevede
Guido Crosetto spinge sulla riforma delle Forze armate italiane.
Trump provoca, l’Italia non ci sta: Crosetto difende l’onore delle Forze Armate
Il confronto internazionale si intensifica dopo le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sul ruolo delle truppe alleate in Afghanistan.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ministero Difesa: Crosetto è giunto in Arabia Saudita per incontri istituzionali; Crosetto pone la fiducia sul decreto Ucraina: scontro con i deputati di Vannacci; Armi, Vannacci e riforma della giustizia: le mille spine di Meloni, che teme l’effetto Renzi; Vannacciani al test del governo sulla fiducia al dl Ucraina.
Difesa, presentato a Crosetto modello di riorganizzazione delle Forze ArmateSi apre ora la fase di traduzione normativa delle proposte elaborate dal Comitato, che sarà condotta in un quadro di collaborazione istituzionale ... ilsole24ore.com
Crosetto a Monaco tra alleati, industria e big techA margine della Munich security conference il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tessuto una fitta agenda di colloqui con diverse delle personalità presenti all’evento. Tra vertici politici, mili ... formiche.net
Al Circolo Ufficiali delle Forze Armate, convegno per l’83° anniversario di Nikolajewka: la prima relazione affidata a Fagnani - facebook.com facebook
#MilanoCortina2026 Le straordinarie emozioni che i nostri atleti stanno regalando all’Italia ai #GiochiOlimpici Invernali sono motivo di orgoglio per tutto il Paese e per le Forze Armate. Il Maresciallo dei #Carabinieri Federica Brignone, la nostra “Tigre” , tor x.com