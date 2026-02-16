Il ministro della Difesa Crosetto ha ricevuto il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate, ideato dal Comitato di esperti. La proposta mira a rendere più efficienti le strutture militari e a migliorare la gestione delle risorse. Ora si attende la traduzione in norme pratiche, un passaggio che coinvolgerà diverse istituzioni per mettere in atto le modifiche.

A un mese dall’avvio dei lavori del Comitato Strategico, promosso dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, lunedì 16 febbraio è stato presentato, presso lo Stato Maggiore della Difesa, il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate, che costituirà la base del disegno di legge di revisione dello strumento militare. La proposta - si legge in una nota - recepisce l’indirizzo iniziale delineato dal Ministro: una riforma complessiva e strutturale, di natura tecnica e operativa, volta ad adeguare lo strumento militare al mutato contesto geopolitico, rafforzandone capacità, resilienza ed efficacia nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Difesa, presentato a Crosetto modello di riorganizzazione delle Forze Armate

Guido Crosetto spinge sulla riforma delle Forze armate italiane.

Il confronto internazionale si intensifica dopo le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sul ruolo delle truppe alleate in Afghanistan.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.