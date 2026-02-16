Dieta Nordica | seguire le linee guida riduce la mortalità del 23%

Seguendo le nuove linee guida della Dieta Nordica, le persone riducono del 23% il rischio di morire in generale. Questa riduzione si traduce anche in meno decessi causati da cancro e problemi cardiovascolari. Uno studio recente ha analizzato i benefici di questo regime alimentare, evidenziando come le scelte alimentari possano influire sulla salute a lungo termine. I ricercatori hanno monitorato un ampio gruppo di individui, dimostrando che adottare queste pratiche porta a risultati concreti.

Le persone che seguono le nuove linee guida dietetiche nordiche hanno un rischio inferiore del 23% di morte complessiva, oltre a un minor numero di decessi per cancro e malattie cardiache. Una ricerca condotta dall'Università di Aarhus evidenzia come le linee guida dietetiche nordiche aggiornate, introdotte nel 2023, non solo promuovano una migliore alimentazione, ma contribuiscano anche alla sostenibilità ambientale. Le raccomandazioni incoraggiano a ridurre il consumo di carne e zuccheri aggiunti, aumentando invece cereali integrali, legumi, pesce e latticini a basso contenuto di grassi. Secondo la professoressa associata Christina Dahm e la dottoranda Anne Bak Mørch, seguire fedelmente queste indicazioni è associato a un significativo beneficio per la salute.