Dieta dell’avena riduce il colesterolo Ecco come per quanto tempo e perché

Una nuova ricerca ha dimostrato che consumare avena ogni giorno può abbassare il colesterolo del 10% in soli due giorni. La causa di questo effetto risiede nelle proprietà dell’avena, che favoriscono la riduzione dei livelli di colesterolo nel sangue. Un esempio concreto è il caso di un gruppo di volontari che ha integrato l’avena nella loro dieta quotidiana, ottenendo risultati visibili in meno di 48 ore.

Mangiare una quantità elevata di avena ogni giorno, insieme a una dieta ipocalorica, può aiutare a ridurre il colesterolo fino al 10% anche solo in 48 ore. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio, condotto in Germania, che conferma le proprie del cereale nella riduzione dell'LDL, il cosiddetto "colesterolo cattivo". Gli esperti, però, mettono anche in guardia dal fatto questo tipo di alimentazione non può essere seguito per periodi prolungati. Ecco perché, a chi e quando può portare benefici. La scoperta dello studio tedesco. Che l' avena abbia effetti positivi sulla salute è un'evidenza riconosciuta da tempo.